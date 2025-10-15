 imagen

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Detenido tras sustraer un colectivo en Capital

El procedimiento fue esta madrugada en calle Virgilio Figueroa en Villa Mitre tras la alerta del denunciante. El rodado fue secuestrado luego de haber impactado con un contenedor. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Efectivos de Comisaría 4 de Villa Mitre, realizaron esta madrugada un procedimiento con la detención de un hombre de 21 años, luego de haber sustraído un colectivo en avenida Independencia y Clements.

La intervención policial se originó tras un reporte al Sistema de Emergencias 911.

En ese contexto, el individuo fue puesto a disposición de la Justicia, luego de haber colisionado el rodado con un contenedor metálico en calle Virgilio Figueroa de Villa Mitre.

La unidad de transporte de pasajero fue secuestrada.

Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 5.

