Detenido tras sustraer un colectivo en Capital

Efectivos de Comisaría 4 de Villa Mitre, realizaron esta madrugada un procedimiento con la detención de un hombre de 21 años, luego de haber sustraído un colectivo en avenida Independencia y Clements.

La intervención policial se originó tras un reporte al Sistema de Emergencias 911.

En ese contexto, el individuo fue puesto a disposición de la Justicia, luego de haber colisionado el rodado con un contenedor metálico en calle Virgilio Figueroa de Villa Mitre.

La unidad de transporte de pasajero fue secuestrada.

Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 5.