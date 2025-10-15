Jimena Salas: Declaró una perito de parte y solicitó medidas de protección

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Al reanudarse la audiencia este miércoles 15, prestó declaración una genetista, quien en septiembre de 2022, fue presentada por la defensa de los hermanos Saavedra como perito de parte para intervenir en los cotejos genéticos que debían realizarse con las muestras indubitadas obtenidas en la escena en enero de 2017.

Recordó cómo fue su llegada a la investigación y explicó los procedimientos seguidos durante su intervención. Señaló que rubricó el informe realizado por el Servicio de Biología Molecular Forense del CIF, ya que coincidía plenamente con lo informado.

Además realizó otros informes respecto a cotejos realizados con algunos miembros del grupo familiar de los acusados, sin resultado positivo.

Confirmó que uno de los perfiles genéticos encontrados tras el femicidio de Salas se corresponde con el obtenido de uno de los imputados y aclaró que renunció como perito tras haber sido amenazada y desprestigiada.

Tras manifestar sentir temor por su integridad y la de su grupo familiar, a solicitud de la Unidad Fiscal, el Tribunal dictó medidas de protección y se le asignó una consigna policial, prohibiendo a los acusados y a su familia, mantener cualquier tipo de contacto con la profesional y su grupo familiar, y permanecer a más de 300 metros de distancia del lugar donde se encuentre.

También prestaron declaración dos amigos de los acusados, quienes se refirieron a lo que conocían y sabían sobre sus actividades laborales, sus aficiones, los vehículos que usaban y uno de ellos confirmó que la perrita caniche toy era propiedad de uno de los hermanos, quien se encargaba de su cuidado y la sacaba a pasear con una correa por el barrio.

Al finalizar los testimonios previstos para la jornada, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 16 a las 8.30 para continuar con la ronda de testimoniales.