EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salud fortalece la atención con equipamiento de última generación y digitalización

El ministro Mangione supervisó la puesta en marcha del nuevo mamógrafo y la modernización de Rayos X en el Hospital de Cafayate. Además, anunció la llegada de un tomógrafo más avanzado para potenciar la red de Accidentes Cerebrovasculares.

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, estuvo en el Hospital “Nuestra Señora del Rosario” de Cafayate, acompañado por la intendenta Rita Guevara y legisladores del departamento.

El objetivo central de la recorrida fue verificar el funcionamiento del nuevo sector de diagnóstico por imágenes, que incluye un mamógrafo de última generación, y supervisar la digitalización completa del área de Rayos X.

Mangione anunció que se cambiará el tomógrafo por uno de mayor tecnología para fortalecer la red de Accidentes Cerebrovasculares (ACV) de la cual el hospital de Cafayate forma parte.

El titular de la cartera sanitaria destacó los avances concretos en la región. “Seguimos trabajando, avanzando con el compromiso de brindar salud federal e igualitaria en cada rincón de la provincia”, afirmó.

Resaltó que el mamógrafo reforzó la cantidad de estudios, ampliando la cobertura a habitantes de Cafayate, municipios vecinos y provincias limítrofes.

El titular de la cartera sanitaria puso en valor la digitalización de las imágenes, indicando que el sistema SAFESA permite que cada médico en la provincia pueda consultar las radiografías en los hospitales o grandes centros.
 
Acompañando la verificación, el gerente del hospital, Daniel Moreno, detalló el nuevo equipamiento instalado (aparato portátil, aparato fijo de rayos y mamógrafo). Confirmó el incremento de la asistencia, señalando que la zona del Valle pasó de realizar 15 a 70 mamografías mensuales.

Además, mostró otros servicios clave puestos en marcha, como el sector de laboratorio (química y bacteriología) y la unidad de diálisis, que ya atiende a pacientes de Cafayate y Animaná, y está próxima a recibir pacientes de San Carlos.

Finalmente, el Gerente indicó que el hospital trabaja activamente en la prevención de Dengue en conjunto con la Municipalidad y está llevando adelante la “Semana del cáncer de mama” para promover el uso del nuevo mamógrafo y educar en el autoexamen.

Fortalecimiento de la Salud Mental y la Rehabilitación

El ministro de Salud Pública, también visitó el Centro de Rehabilitación Física, anexo del hospital, y el dispositivo de Salud Mental, Centro Valle. En ambos lugares se reunió con el personal y se acordaron mejoras para fortalecer las áreas.

Sobre la salud mental, se destacó que es una problemática de la cual el Gobierno se está ocupando y es prioridad para la gestión. El encuentro con los trabajadores de Centro Valle tuvo como objetivo fortalecer su funcionamiento.

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

