Salud fortalece la atención con equipamiento de última generación y digitalización

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, estuvo en el Hospital “Nuestra Señora del Rosario” de Cafayate, acompañado por la intendenta Rita Guevara y legisladores del departamento.

El objetivo central de la recorrida fue verificar el funcionamiento del nuevo sector de diagnóstico por imágenes, que incluye un mamógrafo de última generación, y supervisar la digitalización completa del área de Rayos X.

Mangione anunció que se cambiará el tomógrafo por uno de mayor tecnología para fortalecer la red de Accidentes Cerebrovasculares (ACV) de la cual el hospital de Cafayate forma parte.

El titular de la cartera sanitaria destacó los avances concretos en la región. “Seguimos trabajando, avanzando con el compromiso de brindar salud federal e igualitaria en cada rincón de la provincia”, afirmó.

Resaltó que el mamógrafo reforzó la cantidad de estudios, ampliando la cobertura a habitantes de Cafayate, municipios vecinos y provincias limítrofes.

El titular de la cartera sanitaria puso en valor la digitalización de las imágenes, indicando que el sistema SAFESA permite que cada médico en la provincia pueda consultar las radiografías en los hospitales o grandes centros.



Acompañando la verificación, el gerente del hospital, Daniel Moreno, detalló el nuevo equipamiento instalado (aparato portátil, aparato fijo de rayos y mamógrafo). Confirmó el incremento de la asistencia, señalando que la zona del Valle pasó de realizar 15 a 70 mamografías mensuales.

Además, mostró otros servicios clave puestos en marcha, como el sector de laboratorio (química y bacteriología) y la unidad de diálisis, que ya atiende a pacientes de Cafayate y Animaná, y está próxima a recibir pacientes de San Carlos.

Finalmente, el Gerente indicó que el hospital trabaja activamente en la prevención de Dengue en conjunto con la Municipalidad y está llevando adelante la “Semana del cáncer de mama” para promover el uso del nuevo mamógrafo y educar en el autoexamen.

Fortalecimiento de la Salud Mental y la Rehabilitación

El ministro de Salud Pública, también visitó el Centro de Rehabilitación Física, anexo del hospital, y el dispositivo de Salud Mental, Centro Valle. En ambos lugares se reunió con el personal y se acordaron mejoras para fortalecer las áreas.

Sobre la salud mental, se destacó que es una problemática de la cual el Gobierno se está ocupando y es prioridad para la gestión. El encuentro con los trabajadores de Centro Valle tuvo como objetivo fortalecer su funcionamiento.