Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Recta final para "Camino a la Gloria III" en el Delmi

Este jueves en la panadería del "Chuña" se hará el pesaje, a las 17.

15 / 10 / 2025

 

Cuenta regresiva final. Este viernes el estadio Delmi vivirá una verdadera noche de boxeo, cuando en la velada denominada "Camino a la Gloria III" y a partir de las 20,30 horas, el noqueador salteño Durval "El Bombardero" Palacio buscará quedarse con el título argentino vacante de los cruceros ante el bonaerense Bruno Hong.

Asimismo por el título argentino vacante de los superplumas, Nahuel "El Relámpago" Torres, enfrentará al bonaerense Miguel Chilaver.

Además, en una noche especial de los profesionales, la oranense Josefina "La Medusa" Paz subirá a la arena del coloso del norte para enfrentar a la marplatense Brenda Lorenzo por los súper welter, en lo que se considera una verdadera guerra.

Las entradas para disfrutar de la velada tendrán los siguientes valores: Popular $ 8.000, plateas $ 15.000; ring side $ 25.000 y entradas VIP $ 35.000.

Se pueden adquirir por www.Norteticket.com.

También pueden comprarse en diferentes negocios de la ciudad, como en los PH Pedrito Huertas, Peluquería Zeus, Fits GyM, Financiera del Norte, Romera SPA, Espejo Libre o despensa Carmen, en 12 de Octubre y Balcarce.

El pesaje de los profesionales

El pesaje profesional de Palacio - Hong; Torres - Chilaver y Paz - Lorenzo se llevará a cabo mañana a partir de las 17 horas en La Nueva Panadería del Chuña, Balcarce 446. Posteriormente, la conferencia de prensa.

