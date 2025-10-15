Diputados aprobaron una ley para regular residencias de salud

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto de ley que regula el Sistema de Residencias de Salud, una iniciativa esperada por el sector sanitario.

Este nuevo marco legal, que ya contaba con media sanción del Senado, busca modernizar la legislación vigente y equiparar los estándares entre los sistemas público y privado.

También explorar nuevas herramientas de control al Estado provincial.

Durante la discusión, se destacó la importancia de esta norma para la formación de médicos y profesionales de salud en residencias.

La ley establece un plazo de 180 días para su reglamentación por parte del Ministerio de Salud.