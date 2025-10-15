 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Diputados aprobaron una ley para regular residencias de salud

La norma busca profesionalizar y transparentar la formación de los médicos residentes y garantizar la rotación en el interior provincial, entre otros aspectos.  

Salta Hoy

15 / 10 / 2025

 

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto de ley que regula el Sistema de Residencias de Salud, una iniciativa esperada por el sector sanitario. 

Este nuevo marco legal, que ya contaba con media sanción del Senado, busca modernizar la legislación vigente y equiparar los estándares entre los sistemas público y privado. 

También explorar nuevas herramientas de control al Estado provincial. 

Durante la discusión, se destacó la importancia de esta norma para la formación de médicos y profesionales de salud en residencias. 

La ley establece un plazo de 180 días para su reglamentación por parte del Ministerio de Salud.

 

