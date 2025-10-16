Trabajos de emergencia en la Ruta Nacional 16 por colapso de alcantarilla

Vialidad Nacional Salta confirmó que las tareas se realizan en el kilómetro 529, de la Ruta Nacional 16, por el colapso de una alcantarilla que afecta la calzada.

Es por ello que equipos de la División Conservación están trabajando en el lugar, reemplazando la alcantarilla y limpiando la zona.

Se pide a los conductores que transiten con precaución, ya que solo se permite un sentido de circulación.