Una vivienda de la zona oeste se incendió a causa de un espiral contra mosquitos

Radio Salta confirmó que ocurrió hoy a las 3:00 de la madrugada en el asentamiento La Ribera, cerca del barrio Santa Lucía, zona oeste de Salta capital.

Los vecinos realizaron varios llamados al Sistema de Emergencias 911 por lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los bomberos, ambulancias y policías encontraron a tres personas afectadas.

Uno de los ocupantes de la casa, un joven de 21 años, sufrió quemaduras en las piernas, resultando con lesiones leves y fue derivado al Hospital San Bernardo.

Otros dos jóvenes de 18 y 26 años presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Fueron atendidos en el domicilio por médicos del Samec y no fue necesaria la derivación a un hospital o centro de salud.

El trabajo de los bomberos se extendió por más de una hora.

Una de las hipótesis del incendio es un espiral contra mosquitos que habría tomado contacto con el colchón donde dormía el joven que resultó con quemaduras en sus piernas.