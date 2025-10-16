Accidente nocturno: Un joven derrapó y su motocicleta se incendió
Un joven de 21 años sufrió un accidente de motocicleta anoche alrededor de las 23:50 en la intersección de Chacabuco y San Luis, en la zona oeste de Salta capital.
16 / 10 / 2025
El motociclista perdió el control de su moto de 150 centímetros cúbicos y derrapó sobre el pavimento.
Esto provocó chispas que encendieron su motocicleta.
Al recibir los llamados de auxilio al 911, bomberos, Samec y policías llegaron al lugar.
Afortunadamente, el joven resultó ileso y no quiso ser revisado por los profesionales, pero su moto sufrió daños totales.