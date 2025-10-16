Accidente nocturno: Un joven derrapó y su motocicleta se incendió

[Imagen ilustrativa]

El motociclista perdió el control de su moto de 150 centímetros cúbicos y derrapó sobre el pavimento.

Esto provocó chispas que encendieron su motocicleta.

Al recibir los llamados de auxilio al 911, bomberos, Samec y policías llegaron al lugar.

Afortunadamente, el joven resultó ileso y no quiso ser revisado por los profesionales, pero su moto sufrió daños totales.