 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Accidente nocturno: Un joven derrapó y su motocicleta se incendió

Un joven de 21 años sufrió un accidente de motocicleta anoche alrededor de las 23:50 en la intersección de Chacabuco y San Luis, en la zona oeste de Salta capital.

Salta Hoy

16 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

El motociclista perdió el control de su moto de 150 centímetros cúbicos y derrapó sobre el pavimento. 

Esto provocó chispas que encendieron su motocicleta. 

Al recibir los llamados de auxilio al 911, bomberos, Samec y policías llegaron al lugar.

Afortunadamente, el joven resultó ileso y no quiso ser revisado por los profesionales, pero su moto sufrió daños totales. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO