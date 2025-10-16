Campaña solidaria para ayudar a pacientes del Ragone

Por el Mes de la Salud Mental, el Hospital Dr. Miguel Ragone y la Fundación de Salud Mental (FuSaM) encararon diversas actividades culturales y de sensibilización orientadas a promover la inclusión, el acompañamiento comunitario y la visibilización de las problemáticas vinculadas a la salud mental.

Como cierre de este ciclo, la Fundación lanzó una nueva iniciativa solidaria denominada "Ropero Solidario", abierta a toda la comunidad. La campaña tiene como objetivo reunir donaciones de ropa y calzado para hombres y mujeres, ropa de cama, toallas, frazadas, almohadas, así como productos de higiene personal y de limpieza, destinados a los usuarios del hospital que no cuentan con familiares o redes de apoyo.

Las donaciones serán recibidas de lunes a viernes, entre las 7 y 13, en la Secretaría de la Gerencia General del Hospital Dr. Miguel Ragone, ubicado en avenida Ricchieri 123.

Desde la Fundación FuSaM señalaron que el propósito del Ropero Solidario es brindar una ayuda concreta a las personas internadas o en tratamiento que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo los lazos de solidaridad entre la comunidad y el hospital.

Facundo Frissia, gerente del Hospital Mental Miguel Ragone dijo por Radio Salta que la campaña de donación tiene muy buena respuesta de la comunidad hasta ahora.

Indicó por otro lado que aumentaron las consultas por psicosis, esquizofrenia, crisis pánico y fobia, depresión y 'consumo de sustancias.

“El hospital tiene un registro de 6 mil consultas psiquiátricas y psicológicas por año y un promedio de 25 atenciones por Guardia por día”, manifestó Frissia.

El gerente indicó que el Ragone tiene en estos momentos 133 pacientes internados. Algunos de ellos están a cargo del nosocomio desde hace cuatro décadas. “Son personas que no cuentan con redes familiares y algunos vienen desde la antigua Colonia Lozano”, agregó.