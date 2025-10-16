Allanamiento en B° Siglo XXI: Secuestraron autopartes de motocicletas robadas

[Imagen ilustrativa]

Allí se denunció el robo de una motocicleta, lo que llevó a la detención de un sospechoso.

Los investigadores, tras obtener nuevos datos, realizaron el allanamiento y secuestraron importantes elementos probatorios.

Se encontraron autopartes de motocicletas robadas que eran desarmadas y vendidas.

Este hallazgo podría conectar el caso con otras denuncias de robos en la ciudad.