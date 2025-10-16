 imagen

Allanamiento en B° Siglo XXI: Secuestraron autopartes de motocicletas robadas

Este procedimiento está relacionado con una investigación que comenzó el martes pasado en el barrio Santa Ana, zona sur de Salta capital.

Salta Hoy

16 / 10 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

Allí se denunció el robo de una motocicleta, lo que llevó a la detención de un sospechoso. 

Los investigadores, tras obtener nuevos datos, realizaron el allanamiento y secuestraron importantes elementos probatorios. 

Se encontraron autopartes de motocicletas robadas que eran desarmadas y vendidas. 

Este hallazgo podría conectar el caso con otras denuncias de robos en la ciudad. 

 

AM840

FM96.9

