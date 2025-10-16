Autopista del Valle de Lerma: Comenzó el cavado y alcantarillado

Busca mejorar la conectividad, la seguridad vial y el crecimiento económico. Actualmente se realizan trabajos de alcantarillado en diferentes sectores, excavaciones y proyección de la traza de la ruta.

Ya se realizaron varias expropiaciones de terrenos privados, se colocaron alambrados correspondientes y se debe demoler un galpón.

Ingeniero Gonzalo Macedo, director de Vialidad provincial comentó por Radio Salta los primeros movimientos que se realizan en la obra.

El funcionario dio detalles del sistema de canales que se construirán para captar el agua de las lluvias que trajeron tantos problemas históricos en el Valle.

“Esas obras se realizarán en 2026 después de la época estival”, aclaró.

Por otro lado confirmó que Vialidad Provincial ya construyó cuatro puentes entre Los Toldos y Santa Victoria Oeste.Se trata de parte de la obra de conectividad entre las dos localidades.

“Podemos asegurar que estaremos comunicados aunque el río crezca en varios puntos”, dijo Macedo y anticipó que ahora se realizan trabajos de enripiado.