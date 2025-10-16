Sigue la capacitación sobre la Boleta Única de Papel

“Estamos haciendo un gran esfuerzo pero pensamos que no vamos a llegar al 100 por ciento de los electores”, indicó por Radio Salta, Juan Pablo Acosta, secretario Electoral del Juzgado Federal.

Aclaró que el votante puede usar la lapicera que otorga el presidente de mesa, pero también se habilita que el elector lleve su propia lapicera o lápiz.

“En preferencia que sea de color negro, pero también se permite azul”, dijo el Secretario Electoral.

Comentó que una cruz, tilde o cualquier símbolo dentro del casillero del candidato de su preferencia es válido como voto.

Acosta explicó detenidamente cómo se realizará el sufragio de los votantes no videntes.