Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Productos realizados en la Cárcel de Villa Las Rosas para el Día de la Madre

Se encuentran en exhibición en la Unidad Carcelaria Número Uno, según comentó Paola Barros, directora Industrial del Servicio Penitenciario Provincial.

Salta Hoy

16 / 10 / 2025

 

