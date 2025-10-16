La Provincia presentó avances ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

Autoridades del Gobierno de la Provincia de Salta mantuvieron una reunión con representantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en el marco de las visitas e inspecciones que el organismo realiza para el seguimiento de las recomendaciones formuladas en 2022.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la articulación interinstitucional y continuar con las acciones impulsadas por la Provincia junto al Comité Provincial y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, orientadas al seguimiento permanente de las condiciones de alojamiento en los lugares de detención.

Participaron la secretaria de Justicia, Soraya Dipp, la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, el secretario de Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, y el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado.

Durante la jornada, las distintas áreas del Ejecutivo Provincial presentaron los avances logrados en la implementación de las recomendaciones emitidas por el Comité. En este sentido, se destacó el fortalecimiento de la atención sanitaria en los establecimientos penitenciarios, con la puesta en funcionamiento de consultorios externos y el proyecto para incorporar una sala de rayos X destinada a la atención de personas privadas de libertad.

Asimismo, se informaron mejoras en materia de infraestructura penitenciaria, entre ellas la adecuación de la granja para mujeres en Rosario de Lerma y la reubicación de internos alojados en comisarías, acciones que forman parte de una política integral orientada a garantizar condiciones adecuadas de detención y promover la reinserción social.

Finalmente, se subrayó la importancia de la capacitación continua del personal penitenciario en derechos humanos, una política sostenida por el Gobierno de la Provincia que apunta a consolidar un servicio penitenciario moderno y profesional.