Salta recibió una importante donación artística de la ciudad de Xinyu

La secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, junto al coordinador de Relaciones Internacionales, Bruno Masciarelli y el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, encabezaron el acto de recepción de una donación de 20 obras realizadas por artistas de la ciudad de Xinyu, en China.

La entrega fue realizada por una delegación oficial encabezada por la vicealcaldesa de esa ciudad, Chen Wenhua, en el marco de los avances para generar el hermanamiento que impulsa la gestión del intendente, Emiliano Durand.

“Estamos muy agradecidos con la vicealcaldesa de Xinyu por este valioso gesto. Se trata de una muestra artística que representa un importante patrimonio cultural para ellos y que hoy forma parte de la ciudad de Salta. Invitamos a todos los salteños a conocerla y a disfrutar de esta expresión del arte chino”, afirmó Agolio.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los vínculos con ciudades de distintas partes del mundo: “Aunque nuestras geografías sean muy distintas, compartimos el mismo objetivo: tener ciudades productivas. China es una potencia mundial, y poder nutrirnos de su conocimiento es un paso clave para el desarrollo económico de Salta”.

Por su parte, Bruno Masciarelli, adelantó que el hermanamiento formal entre Salta y Xinyu se concretará próximamente. “Estas acciones reflejan la visión de nuestro intendente de abrir la ciudad al mundo y profundizar lazos con todas las colectividades. En 2026, Xinyu será la protagonista del Año Nuevo Chino en Salta, con una exposición de estas obras en el Museo de la Ciudad”, indicó el funcionario.

La muestra de grabados de Xinyu “TiangongKaiwu”, permanecerá en exhibición en el Salón OSDE, ubicado en Vicente López 585, hasta el 31 de diciembre.

La delegación de Xinyu, estuvo integrada por: Pan Xiaocheng, director de la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo; Hu Rong, directora de la Oficina Municipal de Ciencia y Tecnología; Li Chunyan, subdirectora del Comité de Administración del Área Escénica del Lago Xiannv; y Ruan Jianfeng, jefe de la División de Desarrollo Industrial de la Oficina de Cultura, Radio, Televisión y Turismo.