Pondrán en valor el Campamento Principal de Güemes en Conchas, San José de Metán

El director general de Aportes Institucionales del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Alberto Barros, participó de la primera reunión de coordinación para el rescate y puesta en valor del sitio donde funcionó el Campamento Principal de Martín Miguel de Güemes en Conchas, ubicado en la ciudad de San José de Metán.

La reunión fue convocada por el intendente José María Isa, con el objetivo de informar a los asistentes sobre la decisión del Ejecutivo Municipal de iniciar las obras de refuncionalización del predio, donde antiguamente funcionaba la Escuela de Conchas. Este espacio fue cedido por la Provincia al Municipio para llevar adelante un ambicioso proyecto de preservación del legado histórico, que busca convertirlo en un lugar de encuentro, difusión de la memoria colectiva y fortalecimiento de las tradiciones e identidad gaucha.

El proceso de rescate se inició a partir de las investigaciones históricas realizadas por Hugo Solorza, que dieron origen a dos libros: “Campamento Principal de D. Martín Miguel de Güemes en Conchas” y “Espacio Cultural. El Campamento de D. Martín Miguel de Güemes”. Ambos trabajos fueron presentados y respaldados por la Dirección General de Aportes Institucionales, y han recibido reconocimiento nacional por sus valiosos aportes historiográficos.

Durante el encuentro, Barros expresó su beneplácito por la iniciativa y destacó la relevancia del sitio: “Celebramos la decisión del Ejecutivo Municipal de iniciar este proceso de revalorización y rescate patrimonial del sitio donde Güemes dio inicio a la guerra irregular conocida como La Guerra Gaucha. Este lugar tuvo un rol destacado durante la lucha por la independencia y en los enfrentamientos entre federales y unitarios. El proceso debe ser lo más amplio y participativo posible. Estoy seguro de que tendrá un impacto importante en el desarrollo turístico y cultural de Metán y del sur provincial”.

El proyecto final incluye la construcción de infraestructura vial, un monumento ecuestre en honor al Héroe Gaucho, provisión de servicios públicos esenciales, recuperación de las márgenes del río Concha e integración con la actividad turística de la región.

Finalmente, se acordó el inminente inicio de las tareas de puesta en valor, el acompañamiento del Ministerio de Gobierno, DD.HH. y Trabajo, y el compromiso de fortines gauchos, entidades patrióticas y culturales, así como de las fuerzas vivas del municipio.