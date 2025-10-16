Salud y Turismo impulsan la prevención en el desarrollo provincial

Los Ministerios de Salud Pública y de Turismo y Deportes formalizaron la suscripción de un Convenio de Colaboración para establecer una alianza estratégica y fortalecer la cooperación institucional recíproca. El acuerdo fue rubricado por el titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione, y la Ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

El principal objetivo del convenio es generar el compromiso de cooperación institucional para realizar actividades de capacitación, promoción y prevención de la salud, acompañando el plan estratégico de desarrollo turístico del Gobierno Provincial.

Al destacar la importancia del acuerdo, el ministro Mangione, subrayó que esta firma, formaliza un trabajo que se viene realizando y representa una inversión fundamental en el capital humano de la provincia.

"La salud es un derecho inherente a la vida y un bien social. Nuestra competencia es entender en la promoción, creación de condiciones adecuadas para la protección y la recuperación de la salud, y el mejoramiento de los factores que contribuyen a la salud de la población", afirmó el funcionario. "Trabajar de manera mancomunada con la cartera de Turismo y Deportes nos permite extender nuestro brazo promotor y preventivo a un sector clave para Salta, garantizando que el desarrollo turístico esté acompañado de políticas que refuercen la salud física, mental y social de nuestra gente y de quienes nos visitan.

Por su parte, la Ministra de Turismo y Deportes, resaltó la importancia de la sinergia entre las áreas para el desarrollo integral de la provincia.

"Al unir esfuerzos con Salud Pública, aseguramos que la regulación y promoción de las actividades turísticas se ejecuten siempre con una perspectiva de bienestar y prevención. Estamos generando una alianza estratégica donde el turismo y el deporte se convierten en plataformas activas para el cuidado de la salud, garantizando un desarrollo provincial que es sostenible y que piensa en la calidad de vida de los salteños y de nuestros visitantes."

Detalles del acuerdo

Las acciones conjuntas que se desarrollen deberán adecuarse a los protocolos y/o ordenamientos de los diferentes programas del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Turismo y Deportes. Ambas partes se comprometen a aportar sus insumos, equipamiento y personal, según corresponda, para la ejecución de las acciones objeto del presente convenio y de los futuros convenios específicos que se suscriban.