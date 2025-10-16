Bienestar Animal: jardineritos visitaron el Centro de Adopciones

En el marco de la campaña de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales, alumnos de la sala de 3 años del colegio Dante Alighieri visitaron las instalaciones del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, manifestó que “estamos muy contentos de seguir recibiendo la visita de distintas instituciones educativas y vecinos de la ciudad porque queremos potenciar la campaña de adopción y tenencia responsable de animales”.

“Hoy los niños y niñas pudieron hacer contacto con los cachorros que se encuentran en adopción y conocieron a los perros más grandes que también esperan una segunda oportunidad”, destacó el funcionario.

Eliana García, docente del colegio Dante Alighieri, explicó que “esta visita es parte del programa educativo de la salita de tres años, particularmente sobre la tenencia responsable de animales”.

“Previo a visitar el Centro de Adopciones, los niños aprendieron sobre los animales de compañía, cómo tratarlos y cuidarlos”, remarcó la docente, quien agregó que “durante la visita los alumnos pudieron tratar con los perros que por distintas razones no tienen un hogar y buscan una nueva familia”.

El objetivo de la campaña de visitas al Centro de Adopciones es generar conciencia sobre la tenencia responsable y promocionar dicha dependencia municipal para que los perros albergados sean integrados a nuevos hogares.