La Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes custodiará una escultura del héroe

En un emotivo acto, se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Cultura y la Asociación de Gauchos de Güemes para otorgar en custodia la obra “Paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes”, que representa el tránsito del héroe salteño hacia la eternidad.

El secretario de Cultura Diego Ashur destacó la importancia de este acuerdo, que contó con el impulso del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, quien ofició como nexo para concretar esta iniciativa.

“Estamos muy contentos de haber firmado este acta de acuerdo con la agrupación tradicionalista Gauchos de Güemes. Esto permitirá que la obra se exhiba en el predio que la institución posee en la Circunvalación Oeste, brindándole mayor visibilidad y la posibilidad de que el público pueda visitarla”, expresó el funcionario.

La escultura está inspirada en la pintura del artista argentino Antonio Alice, quien en 1911 plasmó en su obra “La Muerte de Güemes” los últimos momentos de vida del general en la Cañada de la Horqueta. El cuadro original se encuentra en exhibición en el Palacio Legislativo de la Provincia de Salta, y fue el punto de partida para esta reinterpretación escultórica inaugurada en junio de 2023.

La pieza, realizada en bronce por el escultor José Ricardo Serrudo y el maestro broncero Hugo Quispe, traduce en tres dimensiones la sensibilidad y el dramatismo de la pintura de Alice. Su disposición en el terreno, abierta en forma de “V” y rodeada por el paisaje natural, invita al espectador a trascender el rol de observador y formar parte de la escena.

El conjunto escultórico recrea con fuerza expresiva los últimos instantes del general: Güemes tendido en un catre; el coronel Vidt de pie, solemne, prestando juramento al líder; un gaucho que intenta asistirlo; y la tropa, con cabezas gachas, simbolizando el profundo dolor ante el héroe que muere, pero no es vencido.

La obra fue realizada íntegramente en bronce, un material de gran durabilidad y resistencia a la corrosión, y cuenta con una estructura interna de hierro anclada al suelo mediante dados de hormigón, lo que le otorga estabilidad y firmeza.

“Esta obra escultórica, que sintetiza arte, historia y sentimiento, será ahora custodiada por quienes mantienen viva la memoria de la gesta güemesiana durante todo el año”, destacó de los Ríos.

“¡Estamos tan recibiendo algo tan significativo! La vamos a proteger y le vamos a dar visibilidad para que las nuevas generaciones, los turistas, los salteños en general, recuerden que la Patria se hizo con mucho sacrificio", manifestó Fernando García Bes, presidente de la Agrupación.