Plan Salta 2050: Economía y Consejo Económico Social promueven conjuntamente el desarrollo

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos y el Consejo Económico Social de Salta fortalecen su trabajo conjunto en el marco del Plan Salta 2050, impulsando acciones que promuevan el desarrollo productivo, la formación y la planificación estratégica de la provincia.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, acompañado por las secretarias de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona, y de Ingresos Públicos, Soledad Claros, mantuvo una reunión con el vicepresidente del Consejo Económico Social, Jorge Banchik y la Comisión de Control y Seguimiento del Plan Salta 2030 a fin de coordinar acciones conjuntas que contribuyan al crecimiento económico sostenible.

Durante el encuentro, se compartieron avances del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la Provincia, cuyo objetivo es fortalecer sectores con potencial de crecimiento, generando conocimiento, empleo e internacionalización.

En este marco, se trabaja junto al Consejo en la detección de brechas de capacitación y en la elaboración de un mapa de oferta y demanda de competencias laborales, orientado a las necesidades actuales y futuras del mercado productivo salteño.

Asimismo, el Ministerio destacó la importancia de la articulación con el Consejo en proyectos vinculados al Corredor Bioceánico, financiados por organismos internacionales como Fonplata, BID y Banco Mundial, que contemplan el desarrollo de nodos logísticos e industriales, entre ellos los de Güemes y Olacapato.

“Tenemos que hacer este trabajo en conjunto y necesitamos del Consejo, porque su colaboración es muy importante para la convocatoria de las cámaras y asociaciones, y para continuar fortaleciendo la formación y la educación técnica en la provincia”, destacó Dib Ashur.

También participaron en la reunión el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Daniel Caseres, la directora ejecutiva del CES, Patricia Saravia, y represenantes de UCASAL, Camara de Comercio e Industria de Salta, Unión Industrial de Salta, COPAIPA, Fundación Salta y la Asociación Rural Salteña.