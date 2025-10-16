Antes de las lluvias, la Municipalidad ya lleva limpiados 50 canales pluviales

Como estaba previsto, la Municipalidad ya acondicionó 50 canales pluviales de la ciudad, lo que representa 81 mil metros lineales.

Alfredo Vorano, subsecretario de Espacios Verdes, explicó que “recientemente finalizamos los trabajos en el canal Yrigoyen, tareas que se extendieron a lo largo de 2.600 metros, desde la calle Pardo hasta la desembocadura en el río Arenales”.

“Principalmente se hizo el retiro de sedimentos acumulados y basura que había en su interior, como así también el acondicionamiento de los talúdes y las bases de canal que se encuentra totalmente revestido”, detalló el funcionario.

La limpieza y mantenimiento de los desagües pluviales brindará un escurrimiento del agua de lluvia de manera normal y mitigará posibles anegamientos en época de tormentas.

Desde la Municipalidad se reitera el pedido de evitar arrojar residuos, basura y restos de poda o escombros tanto dentro de los canales como en sus márgenes ya que estas malas prácticas pueden ocasionar inundaciones.

