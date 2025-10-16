La Orquesta Infantil y Juvenil de Salta celebró 20 años de trayectoria con un concierto

En el marco del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, la Orquesta Infantil y Juvenil de Salta llevó adelante un concierto por su 20 aniversario en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, bajo el lema “Unidos por la Cultura”.

Contó con la participación especial de más de 450 estudiantes de Orquestas de Rosario de Lerma, Tartagal y Orán, el Ballet Municipal de Rosario de la Frontera y los coros del Colegio San Pablo y del Centro Educativo Fe y Familia de Solidaridad.

Con este evento, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta reafirma su compromiso en la formación artística de niños y jóvenes de la provincia, presente en 19 municipios del interior y también en Capital.

El titular de la cartera Socioeducativa, Alejandro Williams Becker, subrayó la articulación entre distintas áreas y niveles del Estado: “Cuando logramos cambiar la vida de un chico con un programa como este, poco importa si es desde cultura, educación o los municipios. Lo importante es el trabajo conjunto, que permite acercar oportunidades al interior”.

La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas impulsa la música como espacio de formación para el desarrollo cultural y social. La presencia en diferentes municipios y comunidades, representa un logro para el desarrollo integral de los estudiantes.