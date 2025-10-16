Ricardo Villada brindó detalles sobre el Fondo de Garantías Provincial ante senadores

Con el objetivo de detallar el Fondo de Garantías Provincial ante senadores, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, expuso la herramienta diseñada para potenciar el financiamiento productivo y la inclusión crediticia en Salta.

En su alocución, Villada remarcó: “Queremos que el sistema de créditos incluya a emprendedores y pequeñas y medianas empresas. En este momento, tenemos dos caminos: quedarnos como espectadores o tomar medidas concretas para dinamizar la economía y lograr que la provincia continúe creciendo”.

El Fondo funcionará como un fideicomiso administrado por una fiduciaria, la cual recibirá las solicitudes de garantía de los interesados para luego facilitar su acceso a las entidades de crédito.

Además, Villada recordó que “desde que asumimos la gestión, la Provincia trabaja con equilibrio fiscal. Seremos nosotros, este mismo gobierno, quienes actuaremos con la máxima responsabilidad: no expondremos a Salta, sino que tomaremos las decisiones precisas para atraer inversión y generar desarrollo. El éxito de más de doce provincias que ya siguieron este modelo nos avala”.

Se estima que este instrumento comenzará a operar a inicios del próximo año, permitiendo dotar de competitividad a las empresas, generar confianza, atraer inversiones, y consolidar a Salta como un polo de desarrollo en el norte argentino.

Estuvieron la coordinadora Financiera del Ministerio de Gobierno, Natalia Suppa; el secretario de Industria, Comercio y Empleo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Rodrigo Monzo; secretarios y asesores legislativos.