Autorizaron a reimprimir la cartelería con la lista encabezada por Diego Santilli

La Cámara Nacional Electoral autorizó a reimprimir la cartelería que será colocada en los lugares de votación con la lista actual vigente de La Libertad Avanza encabezada por Diego Santilli como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes judiciales.

El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González dictaminó a favor de reimprimir la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para colocarlo en las escuelas el próximo 26 de octubre, que será distribuida por el Correo Argentino.

El fiscal recibió presentaciones de La Libertad Avanza en la cual se le garantiza que en 24 horas puede imprimirse nueva cartelería informativa con Santilli como primer candidato a diputado nacional en reemplazo de José Luis Espert.

Además, el Correo informó que “bajo su responsabilidad” está en condiciones de distribuir en las escuelas la nueva cartelería “sin afectar el trabajo ya hecho por la Junta Electoral”.

Bajo esas condiciones, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, expresó el fiscal en su dictamen.

"Para votar al colorado, marcá al pelado"

Para votar al colorado, marcás al pelado" es el eslogan que La Libertad Avanza eligió para explicar que la Justicia electoral oficializó a Diego Santilli como su primer candidato, mientras que en la boleta José Luis Espert aparecerá como cabeza de lista. Sin mencionar al diputado envuelto en un escándalo por supuesto financiamiento narco y luego de que la Junta Electoral bonaerense rechazara que LLA exhiba afiches con la cara de Santilli en los centros de votación, los candidatos brindaron un instructivo sobre cómo votar con la boleta única de papel.

“Soy Diego ‘el Colo’ Santilli. Y yo soy Karen Reichardt”, se presentaron los dos primeros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en el último video de campaña que compartieron en sus redes sociales. “Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado”, postula el cambiemita.

Karina Celia Vázquez (quien se llama Karen Reichardt artísticamente) entonces advierte: “Así que cuando estés por votar con la boleta única prestá mucha atención”. “En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila”, detalla Santilli y, llamativamente, evita mencionar a Espert al decir: “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”.

“No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al colorado, marcás al pelado”, manifesta Santilli y muestra cómo hay que tildar el cuadrado de la boleta con la cara de Espert. “Este 26 de octubre, acompañanos con tu voto”, pide Reichardt y Santilli concluye: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La pieza audiovisual impacta por sus juegos de palabras, la forzada omisión de José Luis Espert y por la rapidez con la que fue publicada este martes 14 de octubre a las 22. El mismo día, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la lista del oficialismo para las legislativas y determinó que Diego Santilli encabece la fórmula, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

