Denuncian que balearon la camioneta en la que viajaba Urtubey

Un grave episodio de violencia se registró en una ruta del norte salteño, cuando la camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, recibió un impacto de bala en plena circulación, de acuerdo a una denuncia policial.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 9 de la mañana, mientras el vehículo transitaba por la ruta provincial 5, en dirección desde la localidad de Orán hacia General Pizarro, en el departamento Anta.

La denuncia penal fue radicada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien manejaba la Toyota Hilux color gris, perteneciente a “Frigorífico del NOA S.A.”, empresa cuyo titular es el propio exgobernador.

Según el acta, el conductor manifestó que de un momento a otro se produjo un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, lo que provocó la rotura total del vidrio.

En el interior de la camioneta se encontraban tres personas además de García Bes: Urtubey, ubicado en el asiento trasero derecho; Joaquín Guzmán, en la parte trasera izquierda -justamente del lado del impacto-; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha.

El denunciante aclaró expresamente que el impacto fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y que "no se trató de un simple proyectil". Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido.

La denuncia quedó asentada bajo la carátula de “Daños”, con intervención de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

Por el momento, no se identificó a los autores del disparo. El episodio ocurre en plena recta final de la campaña electoral, en la que Juan Manuel Urtubey se presenta como candidato a senador nacional por Salta, y agrega un condimento de tensión política y de seguridad que seguramente tendrá repercusiones en los próximos días.

