Municipalidad y Provincia trabajan para intensificar los controles de tránsito

La Municipalidad y la Provincia trabajan en conjunto para intensificar los controles de tránsito en diferentes puntos de la localidad.

Esta mañana, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Ciudad, Matías Assennato, se reunió con Francisco Feleming, director de la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia, con el objetivo de coordinar operativos en conjunto para las próximas semanas.

Se controlará estrictamente el uso de casco en motociclistas y luces y documentación en todos los vehículos.

Desde el área de Tránsito municipal buscan generar conciencia en los conductores, para que estos respeten las normas viales.

Cabe destacar que uno de los principales objetivos de la Municipalidad es garantizar la seguridad y el orden en las calles de la ciudad y erradicar los siniestros viales.