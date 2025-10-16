Avanza la investigación con presencia de peritos en el lugar y reunión con familiares

En el marco de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro, la Unidad Fiscal especializada para su tramitación y avance informó que este jueves se mantuvo una reunión con miembros de su familia para comunicarles los avances de las tareas que se están realizando en procura de esclarecer lo sucedido.

En la jornada de ayer familiares del occiso realizaron un reconocimiento directo del cuerpo, ello luego de que con la presencia del médico presentado como perito de parte, se realizara la toma de muestras, relevamiento de indicios y demás elementos que serán sometidos a análisis.

Asimismo, con la conformidad de los propios familiares, se acordó que el cuerpo de Cordeyro permanezca en el Servicio de Tanatología Forense del CIF el tiempo necesario para que concluyan las pericias y se cuente con los informes correspondientes.

Al respecto, fueron puestos en conocimiento del informe preliminar de autopsia, de donde surge que las prendas que vestía, habrían tomado contacto con un incendio registrado en el cerro Elefante, y que, como consecuencia de ello, el cuerpo presentaba una serie de quemaduras superficiales, que no tendrían incidencia en la causa de muerte.

En el marco de las tareas de levantamiento de indicios, se logró incautar una soga, una botella, una etiqueta correspondiente a una bebida alcohólica de venta libre, un encendedor y un teléfono celular parcialmente derretido por acción del fuego. Asimismo, se hallaron elementos amorfos y calcinados —presumiblemente cierres, carretes, remaches y correas— que serán analizados a fin de determinar si corresponden con la mochila que portaba al momento en que fue captado por última vez en las imágenes. Además, se secuestraron otros elementos, los cuales quedarán sujetos a procesos de cotejo, reconocimiento y eventuales pericias.

Por su parte, en la jornada de hoy trabajan en el lugar, miembros de la Unidad Fiscal, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y personal de Criminalística de fuerzas federales, especializado en siniestros y análisis de escenas del hecho con la participación de un can entrenado en la detección de hidrocarburos, con la finalidad de realizar un abordaje integral tendiente a liberar la zona.

Por último, los fiscales informaron que el acceso al cerro Elefante se encuentra restringido de manera absoluta a toda persona ajena a la investigación, desde que se activó el operativo de rastrillaje el pasado jueves. Desde ese momento, se ha preservado el lugar sin ningún tipo de intervención externa, asegurando la cadena de custodia y la integridad de la escena.