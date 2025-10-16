 imagen

Emitieron un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes y posible caída de granizo

Es para esta noche y madrugada de mañana. Mirá la zona de cobertura.

Salta Hoy

16 / 10 / 2025

 

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate. 

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el área será afectada esta noche y mañana viernes por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm. 

 

