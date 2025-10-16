Emitieron un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes y posible caída de granizo

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el área será afectada esta noche y mañana viernes por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.