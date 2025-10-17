Caso Cordeyro: Peritos de Gendarmería se encuentran trabajando en el Cerro Elefante
Se trata del apoyo técnico y pericial solicitado al Ministerio de Seguridad de la Nación en la causa.
En tanto, familiares del fallecido realizaron el reconocimiento directo del cuerpo y con la presencia de un perito de parte se tomaron muestras para posteriores estudios.
Por último, los fiscales recordaron que el acceso al cerro Elefante sigue restringido de manera absoluta a toda persona ajena a la investigación, desde que se activó el operativo de rastrillaje el pasado jueves hasta nuevo aviso.