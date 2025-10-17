 imagen

Una camioneta volcó cerca de Joaquín V. González y cuatro hombres resultaron heridos

El accidente ocurrió hoy a las 3:30 de la madrugada en la ruta provincial número 41, a la altura del kilómetro 10, en el departamento Anta.

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

La camioneta Toyota Hilux volcó porque el conductor se habría dormido, según uno de los ocupantes.

El vehículo chocó contra una alcantarilla, volcó y terminó en una acequia. 

No hubo pedidos de auxilio porque la ruta provincial 41 es poco transitada. 

Al lugar del accidente llegaron familiares que por sus propios medios trasladaron a los 4 ocupantes al hospital local, donde alertan a la policía sobre lo ocurrido. 

Los afectados son hombres de 33, 39, 26 y 28 años. 

Este último conducía la camioneta. 

Todos resultaron con politraumatismos leves, según el primer diagnóstico de los médicos en el hospital. 


 

