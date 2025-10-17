Un yacaré fue encontrado cerca de viviendas: fue devuelto a su hábitat natural
El animal de aproximadamente dos metros fue encontrado en el barrio Bicentenario de Embarcación.
17 / 10 / 2025
Los vecinos se sorprendieron al verlo en el pasto cerca de sus casas y alarmados llamaron a la policía.
Los uniformados llegaron rápidamente y lograron capturarlo.
El yacaré, que casi llenaba la caja de la camioneta, fue inmovilizado con cuerdas.
Se sospecha que el animal podría haber salido de una laguna que se secó, buscando un nuevo hogar.
Fue devuelto a su hábitat natural en otra laguna de la zona.