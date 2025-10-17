 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un yacaré fue encontrado cerca de viviendas: fue devuelto a su hábitat natural

El animal de aproximadamente dos metros fue encontrado en el barrio Bicentenario de Embarcación.

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

Los vecinos se sorprendieron al verlo en el pasto cerca de sus casas y alarmados llamaron a la policía. 

Los uniformados llegaron rápidamente y lograron capturarlo. 

El yacaré, que casi llenaba la caja de la camioneta, fue inmovilizado con cuerdas. 

Se sospecha que el animal podría haber salido de una laguna que se secó, buscando un nuevo hogar.

Fue devuelto a su hábitat natural en otra laguna de la zona.

 


 

