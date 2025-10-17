 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cine europeo en la Usina Cultural

Durante octubre, el público salteño tendrá la oportunidad única de ver, en pantalla grande, películas contemporáneas europeas. La entrada es gratuita, con cupos limitados.

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE), es organizado por la Unión Europea y socios locales, bajo el lema “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”.

Se realiza a lo largo de este mes, con producciones de 17 países de la Unión, y funciones presenciales en 11 ciudades del país, entre las que se encuentra Salta. 

El martes 21 de octubre, a las 21 hs, se proyectará “Tres kilómetros al fin del mundo”, película proveniente de Rumania, dirigida por Emanuel Pârvu.

“Es una selección especial que se hizo para Salta” Federico Casoni, director de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura: 

Indicó que la respuesta de los salteños es muy buena a la propuesta de cine internacional.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO