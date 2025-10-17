Cine europeo en la Usina Cultural

La XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE), es organizado por la Unión Europea y socios locales, bajo el lema “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”.

Se realiza a lo largo de este mes, con producciones de 17 países de la Unión, y funciones presenciales en 11 ciudades del país, entre las que se encuentra Salta.

El martes 21 de octubre, a las 21 hs, se proyectará “Tres kilómetros al fin del mundo”, película proveniente de Rumania, dirigida por Emanuel Pârvu.

“Es una selección especial que se hizo para Salta” Federico Casoni, director de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura:

Indicó que la respuesta de los salteños es muy buena a la propuesta de cine internacional.