Revocan absoluciones en caso de tragedia vial que dejó 43 gendarmes muertos

La Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones de los comandantes acusados por la tragedia vial del 14 de diciembre de 2015.

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

En el accidente murieron 43 gendarmes y ocho resultaron heridos. 

El colectivo se desbarrancó en la ruta nacional 34, en Balboa, cerca de Rosario de la Frontera. 

La nueva valoración de responsabilidad penal se realizará en un juicio con otros jueces. 

Se destacó el mal estado del colectivo, que tenía un neumático desgastado. 

Gendarmería Nacional solicitó anular la condena civil, argumentando que no puede haber responsabilidad estatal sin condena penal.

 


 

