 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

Tres detenidos tras el intento de robo en un local gastronómico

Esta mañana, se registró un intento de robo en un restaurante cercano a la intersección de Yrigoyen y Boedo, cerca del Hospital San Bernardo.

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los delincuentes utilizaron una bolsa con arena para golpear y violentar la puerta de madera del local. 

Aunque lograron abrirla, no pudieron llevarse nada porque llegaron rápidamente los policías.

Tres personas fueron detenidas en el lugar y están a disposición de la justicia. 

El dueño del restaurante observó el incidente a través de las cámaras de seguridad y alertó a la policía. 

La causa judicial está calificada como tentativa de robo, ya que no lograron sustraer nada del interior del local. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO