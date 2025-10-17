Tres detenidos tras el intento de robo en un local gastronómico
Esta mañana, se registró un intento de robo en un restaurante cercano a la intersección de Yrigoyen y Boedo, cerca del Hospital San Bernardo.
17 / 10 / 2025
Los delincuentes utilizaron una bolsa con arena para golpear y violentar la puerta de madera del local.
Aunque lograron abrirla, no pudieron llevarse nada porque llegaron rápidamente los policías.
Tres personas fueron detenidas en el lugar y están a disposición de la justicia.
El dueño del restaurante observó el incidente a través de las cámaras de seguridad y alertó a la policía.
La causa judicial está calificada como tentativa de robo, ya que no lograron sustraer nada del interior del local.