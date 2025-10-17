Tres detenidos tras el intento de robo en un local gastronómico

Los delincuentes utilizaron una bolsa con arena para golpear y violentar la puerta de madera del local.

Aunque lograron abrirla, no pudieron llevarse nada porque llegaron rápidamente los policías.

Tres personas fueron detenidas en el lugar y están a disposición de la justicia.

El dueño del restaurante observó el incidente a través de las cámaras de seguridad y alertó a la policía.

La causa judicial está calificada como tentativa de robo, ya que no lograron sustraer nada del interior del local.