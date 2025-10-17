Elecciones del 26: “Una campaña violenta no beneficia a nadie”

Con esto se cuenta el supuesto disparo que habría recibido la camioneta que trasladaba al ex gobernador Juan Manuel Urtubey y al momento en el que una persona con la remera de La Libertad Avanza escupe la legisladora Socorro Villamayor.

“Vemos que con el pasar de los días la campaña se va recalentado”, indicó Pizetti.

Y mencionó que al electorado este nivel de agresión no le agrada “fundamentalmente es porque observan que el sistema democrático es el más perjudicado”.

Además ésta escalada de agresiones provocan una importante reducción de la credibilidad del electorado en general.

“La gente necesita propuestas y certidumbres, y finalmente se comience a construir un proyecto real de país”, indicó el consultor.