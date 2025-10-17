Alumnos crean una App que trabaja con las emociones

Con el proyecto tecnológico auspiciado por Samsung apuntan a mejorar el diálogo en la comunidad y contener a los estudiantes que necesiten mayor compañía y oído, explicó Analía Ibáñez Sierra, directora del colegio.

Lautaro, uno de los estudiantes que creó la aplicación comentó cómo surgió la idea de trabajar con las emociones y así mejorar la salud mental de los jóvenes.

Gracias a la aplicación, tanto docentes como directivos podrán interactuar con los alumnos para detectar problemas y ayudar a resolverlos.

Además los profesionales de la salud del centro asistencial del barrio también tendrán su espacio de interacción.

El estudiante pidió a la comunidad salteña su voto de apoyo al proyecto que se publicita en el perfil: “CoEm Tecno” en Instagram y Facebook.