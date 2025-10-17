Rige un alerta meteorológico por tormentas fuertes para gran parte de la provincia
Es para esta tarde y noche, y madrugada del sábado en toda la provincia, a excepción de la zona oeste. Las tormentas estarán acompañadas de viento y posible caída de granizo.
17 / 10 / 2025
Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Detalló que la zona de cobertura comprende el departamento Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.
También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada de más de 60 milímetros.
El alerta se extiende al departamento San Martín y la zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.
También los departamentos de General Güemes, La Candelaria, Metán, y Rosario de la Frontera.
Además afectará la zona de los Valles Calchaquíes. Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.