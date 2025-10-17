Más jóvenes terminan la secundaria en Argentina, pero persisten las desigualdades

Entre las personas de 25 a 30 años, la tasa de finalización de la escuela aumentó del 67,6% en 2014 al 74,2% en 2024.

Hay una brecha significativa por nivel socioeconómico: en el quintil más pobre, 6 de cada 10 jóvenes terminan la secundaria, mientras que en el quintil más rico son 9 de cada 10.

La terminalidad es más alta entre las mujeres (77,4%) que entre los varones (70,9%).

“Vemos que las reglas para aprobar el secundario se relajaron porque la escuela ya no es un lugar para obtener conocimientos, sino un espacio de contención y hasta de alimentación para los sectores más vulnerables”, dijo Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella.