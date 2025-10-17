Fiscales aseguran que no hay impacto de bala en la camioneta de Urtubey

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Las pericias realizadas por la Fiscalía no encontraron balas en la camioneta de Juan Manuel Urtubey.

Tampoco se halló un orificio por donde pudiera haber salido un proyectil.

El incidente ocurrió ayer por la mañana en la ruta provincial 5, en dirección desde la localidad de Orán hacia General Pizarro, en el departamento Anta.

El chofer escuchó un fuerte golpe y vio que el vidrio trasero se había hecho trizas.

Inicialmente, se pensó que podría ser un impacto de bala.

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio explicó que se investiga si fue un ataque y qué objeto pudo causar el daño.