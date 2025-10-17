La Municipalidad erradicó calles de tierra en el barrio Costa Azul

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad trabajó en la erradicación de calzadas de tierra en el barrio Costa Azul, ubicado en la zona oeste alta de la ciudad.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, explicó que “se trata de una obra integral que había sido solicitada por los vecinos del barrio, y particularmente por quienes viven en la calle Lomas de Zamora, teniendo en cuenta que es una arteria muy utilizada para conectar las avenidas Las Costas y San Martín”.

“Los trabajos que ejecutamos en diversos tramos de la calle Lomas de Zamora consistieron en construcción con hormigón de las bocacalles, cordón cuneta y dársena de colectivo”, detalló el funcionario, quien destacó que “en tanto que la pavimentación de la calzada la hicimos con recursos propios y personal de la planta Asfáltica”.

“Al ser calle de tierra se generaban varias molestias para los vecinos, como polvo en suspensión o barro y deformaciones en época de lluvias; pero ahora todo esto fue solucionado y tendrán una mejor calidad de vida”, destacó Viola.

Estas obras beneficiarán a vecinos de diversos barrios como: Costa Azul, Los Olivos, Isla Soledad, El Cambio y San Isidro, entre otros.