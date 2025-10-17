 imagen

Por el Día de la Madre el anexo del mercado San Miguel estará cerrado el domingo

El domingo 19 de octubre el edificio ubicado en Pasaje Miramar 433 permanecerá cerrado, en tanto que mañana sábado 18 se informa que se atenderá en forma normal, en horario corrido, de 8 a 21.30.

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

Este domingo, en la Argentina es el Día de la Madre, que se celebra cada año el tercer domingo de octubre. Teniendo en cuenta dicha conmemoración, el anexo del mercado San Miguel permanecerá cerrado. La medida busca estimular las reuniones familiares de los locatarios y poder así agasajar a las madres que trabajan cada jornada por el bienestar de sus hogares.

En las últimas semanas y, a pedido de los locatarios, se vienen abriendo las puertas del anexo del mercado, en Pasaje Miramar 433, para brindar una opción importante para los visitantes domingueros y generar un día más de trabajo. Esta jornada se normalizará la semana próxima, programando nuevos horarios con vistas a las ventas de fin de año.

Por su parte, el sábado 18 la atención en dicho predio será normal, en horario corrido de 8 a 21:30.
 

