Un grupo de 30 adultos mayores conocieron el Vivero Municipal

La Municipalidad, a través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad, organizó junto al club de abuelos “Luis Muñoz” de zona sudeste un paseo por el Vivero Municipal “La Rural”.

Un total de 30 adultos mayores, se reunieron en el CIC de Solidaridad y juntos se trasladaron hasta el espacio municipal a cielo abierto. En el lugar compartieron un desayuno y un paseo por las instalaciones para conocer la producción de árboles, de especies como: lapacho, lapachillo, tarco, molle, cebil, pezuña de vaca, crespón, guarán, ibirapita, mato, yuchán, tipa, tipa colorada, jabonero, alcanfor, liquidámbar, chañar, pacará y fresno.

Los agentes municipales y profesionales del vivero, explicaron a los abuelos el proceso de producción de árboles y plantas ornamentales que serán plantados en espacios verdes e institucionales. También conocieron en primera persona, el proceso del abono y tierra para las plantas, que se elabora con el chipeo de las podas efectuadas en la ciudad.

Una de las abuelas, Magdalena Graff de barrio San Benito, remarcó la importancia de participar de los paseos para vivir una experiencia distinta. “Agradecemos al intendente por permitir estos paseos que nos hacen bien”, expresó.

Finalmente, Azucena Fernández, directora del CIC indicó que la actividad forma parte de la propuesta denominada “Aventura con Adultos Mayores” y que los vecinos que deseen sumarse a los próximos paseos pueden comunicarse por WhatsApp al 3872266210 o asistir al CIC ubicado en Mza 414 entre av. Fortín y Juan Manuel Cedolini.

Cabe destacar que, debido a la franja etaria, el paseo lleva al equipo de enfermeros encabezados por Beatriz Flores, para el proceso de la toma de la presión.