Nuevo aniversario del Sistema de Emergencias 911

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el subsecretario del Sistema de Emergencias 911, Norberto Mastrandrea y el subjefe de Policía Walter Toledo, presidieron esta mañana el acto por el vigésimo aniversario del Sistema de Emergencias 911 y por el Día del Operador de Emergencias.

En ese marco, Avellaneda destacó el importante rol que desempeña el Sistema 9-1-1 en la comunidad salteña, siendo renombrado por su capacidad de respuesta y el trabajo articulado a lo largo de los 20 años de sostenido crecimiento a nivel tecnológico y del recurso humano calificado y capacitado ante la emergencia.

En la oportunidad, subrayó que Salta recibió el reconocimiento de distintas provincias hermanas y países vecinos como un modelo a seguir por la integración de las agencias de servicios y la complementación de gestión aplicada a la seguridad ciudadana con los centros de Operaciones Policiales y el servicio de asistencia a la comunidad entre otros.

Por su parte, Norberto Mastrandrea hizo un repaso por la línea de historia en el organismo, dedicando unas sentidas palabras para quienes entregaron su tiempo en favor de la comunidad, subrayando el gran trabajo de los operadores de capital y del interior.

Durante la ceremonia se reconocieron a los profesionales que cumplieron 20 años de ininterrumpida labor en el Sistema 9-1-1, a los operadores destacados por su desempeño y a las distintas agencias que son pilares fundamentales en la atención integral de cada emergencia.

También se realizó la entrega de banderas de ceremonias de la Nación y de la Provincia destinadas al organismo provincial.

Participaron de la ceremonia la secretaria de Justicia, Soraya Dipp, el intendente de General Güemes, Carlos Rosso, el director del Centro de Coordinación Operativa, Darío Guzmán, el sub subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, el director general de Defensa Civil, Gonzalo Rodriguez, el director general de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, el director General del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), Daniel Romero, representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, coordinadores y asesores de la Secretaría de Seguridad, equipo de la Subsecretaría de Seguridad Vial, representantes del Ejército Argentino, Policía Federal, autoridades de la Jefatura Mayor policial y de distintas unidades especiales, invitados especiales y familiares.