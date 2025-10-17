 imagen

Nueva capacitación en Lengua de Señas Argentina con puntaje docente

Se dictará este martes 21, de 17 a 20, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en avenida Independencia 910, en articulación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia. 

Salta Hoy

17 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, brindará una nueva capacitación destinada a docentes, estudiantes y público en general interesado en adquirir herramientas básicas de la Lengua de Señas Argentina (LSA).

La formación estará a cargo de Carolina Ruiz y Araceli Rodríguez, ambas especialistas en enseñanza de LSA. Durante el encuentro, se abordarán los fundamentos teóricos y prácticos de esta lengua, sus estructuras gramaticales y recursos expresivos, con el objetivo de promover la inclusión y mejorar la comunicación con personas sordas o hipoacúsicas.

Las inscripciones están abiertas y los interesados pueden inscribirse vía WhatsApp al 3872158121.

La actividad cuenta con puntaje docente y se realiza en articulación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia.

