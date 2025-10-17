Educación promueve una buena alimentación
Se realizó una capacitación destinada a estudiantes donde se concientizó sobre la importancia de la alimentación variada y los hábitos saludables.
Salta Hoy
17 / 10 / 2025
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, el Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria llevó a cabo una capacitación en la escuela Nº 4.048 “Provincia de Salta” del Barrio Santa Cecilia de la capital, destinada a los alumnos de 4° grado del turno mañana. Además en la Escuela Infantil N°4.803 de Cachi, alumnos de la Sala de 3 y 4 compartieron actividades de preparación casera de alimentos frescos.
Durante la jornada de capacitación, los niños y niñas aprendieron sobre la importancia de una alimentación variada con el fin de promover hábitos saludables.
El Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria, realiza acciones en las unidades educativas que tienen comedores escolares e incentiva las buenas prácticas para garantizar una alimentación saludable y sostenible:
- Elegir alimentos frescos y de producción local
- Consumir alimentos naturales y sin sellos de advertencia
- Reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar cada compra
- Promover una huerta casera o escolar
- Practicar la inocuidad alimentaria para evitar enfermedades
- Adoptar un estilo de vida saludable con actividad física y descanso
La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas destaca el papel de los alumnos como agentes multiplicadores de cambio y acción e invita a la comunidad educativa a promover hábitos para un futuro alimentario saludable.