Educación promueve una buena alimentación

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, el Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria llevó a cabo una capacitación en la escuela Nº 4.048 “Provincia de Salta” del Barrio Santa Cecilia de la capital, destinada a los alumnos de 4° grado del turno mañana. Además en la Escuela Infantil N°4.803 de Cachi, alumnos de la Sala de 3 y 4 compartieron actividades de preparación casera de alimentos frescos.

Durante la jornada de capacitación, los niños y niñas aprendieron sobre la importancia de una alimentación variada con el fin de promover hábitos saludables.

El Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria, realiza acciones en las unidades educativas que tienen comedores escolares e incentiva las buenas prácticas para garantizar una alimentación saludable y sostenible:

- Elegir alimentos frescos y de producción local

- Consumir alimentos naturales y sin sellos de advertencia

- Reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar cada compra

- Promover una huerta casera o escolar

- Practicar la inocuidad alimentaria para evitar enfermedades

- Adoptar un estilo de vida saludable con actividad física y descanso

La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas destaca el papel de los alumnos como agentes multiplicadores de cambio y acción e invita a la comunidad educativa a promover hábitos para un futuro alimentario saludable.