Este sábado el Registro Civil estará en la Feria San Martín y en el barrio San Silvestre

Continuando con el trabajo que lleva adelante el Registro Civil, su titular, la subsecretaria Fernanda Ubiergo, informó que este sábado 18 de octubre se realizará un operativo de identificación en la Feria San Martín, ubicada en avenida San Martín 1265.

El móvil comenzará a atender a partir de las 9 de la mañana, donde se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Asimismo, se llevará a cabo un operativo de identificación en el Centro Vecinal del barrio San Silvestre, ubicado en avenida San Martín al 3500.

Por otro lado, Ubiergo destacó que, además de los operativos mediante el móvil del organismo, se habilitarán las guardias de inscripciones de nacimientos, defunciones e identificaciones.

Nacimientos y defunciones

Durante todo el fin de semana se podrán inscribir, en la oficina del Hospital Materno Infantil, todos los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.

En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.

Identificaciones

El sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.

La atención de las guardias comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.