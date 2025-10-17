Detenido con más de 8 mil dosis de droga en Río Piedras

Ayer, efectivos del Distrito de Prevención 3 y de la División Narcocriminal de Metán realizaron un importante procedimiento con secuestro de droga en el marco de un control vehicular en la ruta nacional 16 kilómetro 707 de la localidad de Río Piedras.

En ese contexto, al fiscalizar a un remis y a sus ocupantes, se detectó que uno de los pasajeros tenía entre sus prendas de vestir una mochila con más de 8 mil dosis de marihuana compactada en dos paquetes.

El sujeto, un hombre de 25 años fue detenido. Se secuestró la sustancia estupefaciente, dinero y elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.