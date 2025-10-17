Se realizan pericias balísticas por daños en el vehículo de un candidato

La Fiscalía Penal 2 investiga un hecho denunciado por el chofer de un candidato a legislador nacional, en el cual una camioneta en la que circulaban resultó con daños en una de sus ventanillas.

De las diligencias preliminares efectuadas por el personal de Criminalística, se informa que no se logró el secuestro de proyectiles ni la constatación de orificios de salida en el vehículo.

No obstante, el rodado será sometido a pericias balísticas con el objeto de analizar posibles trayectorias y llevar a cabo una reconstrucción virtual del incidente, a fin de determinar la compatibilidad de los daños con un disparo efectuado con arma de fuego.

En atención a que las personas que ocupaban el vehículo no sufrieron lesiones, se encuentra en análisis la trayectoria hipotética del proyectil, conforme a la ubicación de los ocupantes en las plazas del vehículo.

Asimismo, se procedió al resguardo y análisis de todas las grabaciones obtenidas mediante cámaras de seguridad que cubren la trayectoria denunciada, tanto en el lugar del hecho como en distintos puntos de la jurisdicción capitalina.