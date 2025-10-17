“Conectar Turismo 2025” llega a la Ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, acompaña la realización de “Conectar Turismo 2025”, un encuentro impulsado por la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) que se desarrollará el próximo viernes 31 de octubre en el Hotel Alejandro I.

El evento busca fortalecer el ecosistema turístico del NOA, consolidando al turismo como un eje estratégico de desarrollo económico y de generación de empleo. Será un espacio de co-creación y networking entre empresarios, emprendedores y actores del sector público y privado, con foco en innovación, sostenibilidad y articulación conjunta.

Durante la jornada, se llevarán adelante dinámicas participativas para compartir experiencias, generar vínculos y proyectar acciones conjuntas que potencien el crecimiento turístico de la región.

De esta manera, la Ciudad de Salta se convierte en sede de un evento clave que reúne a referentes y protagonistas del sector, reafirmando su rol como punto de encuentro en el norte argentino.