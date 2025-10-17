UCASAL: Más de 100 estudiantes utilizaron el Móvil de Licencia y el simulador de manejo

La Municipalidad de Salta a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial trasladó el Móvil de Licencias y un simulador a la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Más de 100 estudiantes aprovecharon este servicio, entre ayer y hoy, en el campus de la casa de altos estudios.

Los que aprobaron la parte teórica del curso “Mi Primera Licencia», pudieron rendir la etapa práctica en el simulador que se trasladó hasta la universidad. Además, otros alumnos pudieron realizar diferentes trámites en el lugar.

«El objetivo de la gestión es acercar este tipo de servicios. Además obtener el carnet es muy importante para los estudiantes a la hora de buscar trabajo», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Por su parte, Tomás Romero, estudiante de Periodismo, celebró esta iniciativa, ya que sostiene que de este modo es mucho más cómodo para los alumnos que no tienen mucho tiempo en su día a día,

Desde el área se busca descentralizar este tipo de servicios, para que sea fácil de acceder para cualquier sector de la comunidad salteña.